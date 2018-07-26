ABD'den Türkiye'ye büyük küstahlık! ''Brunson teslim edilmezse...''
ABD'nin casusu papaz Brunson'a ev hapsi kararını yetersiz bulan ABD, Türkiye'ye hadsiz açıklamalarda bulundu.26 Temmuz 2018 Perşembe 17:56
Amerikan haber ajansı The Associated Press'in (AP) aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence, ABD’li rahip Andrew Craig Brunson hakkında Türkiye'yi tehdit eden bir açıklama yaptı.
Din özgürlüğü üzerine yapılan üç günlük bir konferansın kapanışında konuşan Pence, "ABD'li papaz serbest bırakılmadığı takdirde, ABD Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" dedi.
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