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ABD'den skandal karar! Türkiye'ye geçici ambargo

ABD Kongresi, S-400 savunma sistemlerinin satın alınmasıyla ilgili bir rapor sunulana kadar, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları dahil birçok savunma sanayi ürünlerinin sevkine ve bütün silah sistemlerinin satışına geçici olarak durdurulması kararı verdi.

24 Temmuz 2018 Salı 09:37
ABD'den skandal karar! Türkiye'ye geçici ambargo

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu Silahlı Hizmetler Komite üyeleri tarafından hazırlanan 717 milyar dolarlık 2019 yılı savunma politikası tasarısının son hali hazırlandı.

2019 Savunma Bütçesi Yasası’nın son haline göre, Türkiye’ye F-35 teslimatları dahil birçok savunma sanayi ürünlerinin sevkiyatının geçici olarak durdurulması konusunda uzlaşma sağlandı.

YASA TASARISI ÜZERİNDEN UZLAŞMAYA VARILDI

Varılan uzlaşma metnine göre, tasarının yasalaşmasından 90 gün içerisinde ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye-ABD ilişkilerinin durumuna yönelik bir raporu Kongre'ye sunması gerekiyor.

Bu raporda, Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

TRUP VE MATTİS BU TASARIYA KARŞI

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Savunma Bakanı James Mattis'in, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye karşı satışının durdurulmasına karşı olunduğu biliniyor. Trump, NATO zirvesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, satışın durdurulmasına karşı olduğunu belirtmişti. Savunma Bakanı Mattis ise geçtiğimiz günlerde Kongre'ye yazdığı mektupta, F-35 teslimatının durdurulması yönünde bir adım atılmaması gerektiğini söylemişti.

(Haber7)

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:37
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  2. Türkiye
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