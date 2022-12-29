ABD'den Türkiye'ye 2 milyon insanı getirmek için kampanya başlattılar! Dikkat çeken plan

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat 2023'e dair değerlendirmelerde bulundu.



THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat bu yıl İstanbul'daki otel doluluklarının yüzde 85'i geçtiğini söyledi.

ABD'den yeni bir kampanya başlattık

Bu trendi devam ettirmek istediklerini belirten Bolat " ABD'den 1 milyon turist gelmiş. ABD'den yeni bir kampanya başlattık ve oradan gelen yolcu sayısını 2 milyona çıkarmak istiyoruz. Türkiye bu yıl 90 milyar dolar hizmet ihracatı yapmış. Bu rakamı nasıl artırabiliriz? Ancak bu şekilde. Uzak ülkeler stratejimiz anlamında batıda ABD ve Güney Amerika ülkeleri. Türk dizilerinin çok meşhur olduğu ülkeler. Doğuda da Endonezya ve Malezya'da yeni programlarımız olacak." dedi.

Osaka'yı tekrar uçuş ağımıza dahil etmek istiyoruz

Bolat, uzak ülkeler arasında büyük ölçüde kapalı olan Çin'in 2023'te açılmasını beklediklerini kaydederek, Japonya Osaka'yı tekrar networklerine sokmayı, Singapur, Endonezya ve Malezya'da frekansları artırmayı düşündüklerini bildirdi.

2023'te Avustralya'ya TK olarak bayrağımızı uçurmak istiyoruz

THY olarak uçmak istedikleri yeni ülkelere değinen Bolat, "2023'ün en önemli stratejik hedeflerinden birisi de Avustralya'ya artık TK olarak bayrağımızı uçurmak istiyoruz. TK olarak biz zaten şu anda code share ile uçuyoruz. 10 hava yolu ile code share anlaşmamız var. Kendi uçuşlarımızda ise planımız, Singapur ya da Cakarta'ya inmek ve daha sonra devam etmek." açıklamasında bulundu.