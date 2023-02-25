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Dünya ABD'den Türkiye ve Suriye'deki depremzede mültecilere 50 milyon dolara kadar yardım
Dünya

ABD'den Türkiye ve Suriye'deki depremzede mültecilere 50 milyon dolara kadar yardım

ABD, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen mültecilere 50 milyon dolara kadar yardım desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 02:23:00 - 2023-02-25 02:37:16
ABD'den Türkiye ve Suriye'deki depremzede mültecilere 50 milyon dolara kadar yardım

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon dolara kadar yardım desteği açıkladı.

Biden, yayımladığı başkanlık genelgesiyle, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen mültecilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması bağlamında 50 milyon dolarlık yardım yapma yetkisi verdi.

50 milyon dolara kadar yardım

Şubat 2023'te Türkiye ve Suriye'deki depremlerden kaynaklanan beklenmedik acil mülteci ve göç ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Biden, ABD Mülteci ve Göç Acil Yardım Fonu'ndan (ERMA), Göç ve Mülteci Yardım Yasası (MRAA) kapsamında 50 milyon dolara kadar yardım sağlanmasının ulusal çıkarlar için önemli olduğunu kaydetti.

Biden, yardımların, ev sahibi topluluklar dahil, depremlerden etkilenen mültecilere ve yerlerinden edilmiş kişilere yardım sağlamak için uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına yapılan katkılar ile Dışişleri Bakanlığına bağlı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu'nun idari giderlerinin ödenmesini kapsadığını belirtti.

 
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