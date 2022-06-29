ABD'den Türkiye ve F-16 açıklaması

İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO zirvesinde konuşan ABD Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallender, Türkiye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesinin NATO'nun savunmasına da katkı sunacağını söyledi.

Wallender şunları söyledi:

"ABD Türkiye'nin savaş uçağı filosunu modernize etmesini destekliyor. "Çünkü bu NATO'nun güvenliğine ve böylece Amerikan güvenliğine katkı sağlayacaktır. "Bu planlar gerekli onay mekanizmalarından geçmeye devam ediyor."

Türkiye Kasım ayında ABD'den 40 adet yeni F-16 ve mevcut F-16'lar için de 80 adet modernizayon kiti almak için başvuruda bulunmuştu.

Mart ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre üyelerine bir mektup yazarak bu satışa onay verilmesinin ABD'nin çıkarına olacağını vurgulamıştı.

Wallander'ın açıklaması Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına onay vermesinden sonra geldi.

Türkiye'nin ortaklaşa üretmeyi planladığı F-35 projesinden, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle çıkarılması, Ankara'yı hava savunmasında yeni arayışlara yönlendirmişti.

Kaynak: BBC Türkçe