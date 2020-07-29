ABD'den Türkiye karşıtı hamle! PKK'lıları bölgeye yerleştirme kararı aldılar

TSK'nın Kandil, Avaşin, Zap ve Hakurk'a yoğunlaştırdığı operasyonlar nedeniyle nefes alamaz hale gelen PKK, Kerkük etrafında konumlanmaya başladı. Örgüt tedavi merkezileri ile lojistik üslerinin yerini de değiştirdi

Türkiye’nin Kandil bölgesine yönelik sınır ötesi operasyonlarını artırması sonrasında PKK yöneticilerinin bir araya gelemediği, PKK’nın son dönemde ABD desteğiyle Kerkük etrafında yapılandığı öğrenildi. PKK’da Kovid-19 salgını yaşandığı, çok sayıda yöneticinin virüse yakalandığı şu anda da 2 üst düzey yöneticinin tedavi altında olduğu belirlendi.

Irak’ın kuzeyindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD PKK’yı korumaya almak ve bölgedeki etkinliğini sağlamlaştırmak için harekete geçti. DAEŞ'in Musul’u kontrol altına aldıktan sonra Mahmur ve Kerkük’e yönelmesi üzerine, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yetkilileri, PKK ile görüşmeler yapmıştı. DAEŞ'in saldırıları ile PKK'nın bölgeye gelmesi aynı merkezde planlandı. ABD nereyi işaret ederse DAEŞ orayı hedef aldı. Bugün gelinen noktada ise DAEŞ tehdidi ortadan kalmasına rağmen PKK'nın bölgedeki varlığı devam ediyor.

Kerkük ve Musul’a bağlı Mahmur bölgesinde son iki yıldan bu yana PKK’nın hareketliliğinin artarak devam etmesi üzerine Türkiye’nin Bağdat’taki muhataplarına 14 kez uyarıda bulundu. Ancak Irak yönetimi ülke genelindeki istikrarsızlık gerekçesiyle önceliklerinin farklı olduğunu söyleyerek sessiz kalmayı tercih etti. Erbil yönetimi ise “Kontrolümüzdeki bölge değil” açıklaması ile üç maymunu oynadı.

Toplantı yapamaz hale geldiler

Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri Haziran 2018'den bu yana Kandil, Avaşin, Zap ve Hakurk gibi bölgelere yönelik SİHA’lar ve fiziki yönetmelerle sık sık operasyonlar düzenlemeye başladı. Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre örgütün lider kadrolarına yönelik düzenlenen 22 operasyondan önemli sonuçlar alındı. PKK ise, artan baskılar neticesinde örgütün arşivini Kandil’in güneyindeki Halepçe’ye yakın alanlara taşıdı. Yöneticiler yani “beyin takımı” ise artık asla bir araya gelmiyor ve toplanmıyor. Örgüt 7 aydan bu yana kongresini dahi yapamaz hale geldi. Terör örgütü PKK, son iki yıldır Kuzey Irak'ta yerleşik düzene geçen TSK’nın bölgedeki pozisyonunu dikkate alarak, lojistik ve tedavi merkezlerinin konumlarını değiştirdi. Buna göre PKK'nın Zap bölgesinde bir, Tola Şehidan'da bir, Dergala hattında bir, Kerkük-Leylan hattında bir, Mahmur bölgesinde iki, Sincar bölgesinde bir adet olmak tedavi merkez bulunuyor. Örgüt lojistik üslerini ise 12 noktaya taşıdı.

PKK KDP-KYB rekabetinden faydalanıyor

ABD’nin PKK’yı kendi bölgelerine yerleştireceğini fark eden Erbil yönetiminin ise bu durumdan rahatsız olduğu biliniyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre ABD’nin tavrı belirginleşince Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi son 4 aydır PKK’nın lojistik geçişlerine izin vermeme eğilimine girdi. Ancak bölgedeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) rekabetinden faydalanan PKK yöneticileri ise geçişlerini aksatmandan sürdürüyor. Örgütün Kerkük ve Mahmur’da kurduğu sağlık merkezlerinde örgütün üst düzey yöneticileri tedavi görüyor. Dünyayı sarsan Kovid-19 salgını sürecinde örgütü de vurdu. Bu süreçte söz konusu tedavi merkezleri daha sık kullanılmaya başladı. Örgütün 27 önemli ismi Kovid-19 tedavisi gördü, 2 yönetici de halen tedavi altında.

Tıbbi cihazlar Türkiye'den

Öte yandan PKK’nın tedavi merkezlerindeki tıbbı cihazların da Türkiye’den getirildiğini belirtiliyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre söz konusu merkezlerdeki tüm yastık başı monitörler Ankara İskitler merkezli bir şirketten getirildi. Kerkük ve Mahmur’da kurulan sağlık merkezinin yatak başı monitörleri, ameliyatlarda kullanılan kesim cihazları Türkiye’den Suudi Arabistan merkezli bir şirket tarafından alındı. İskitler merkezli şirket istihbarat tarafından takibe alınınca şirket imalatı durdurdu. Tabelasını indirdi. İlaçlar ise maliyetinin düşük olması nedeniyle Bağdat’tan temin ediliyor. İhtiyaçların temininde kullanılan şirketlerin FETÖ ile de irtibatları var. Ankara merkezli şirket sahipleri ile aracılığı yapanlar arasında FETÖ’nün “Irak İmamı” Talip Büyük de yer alıyor. (Aydınlık)