ABD'den Türkiye karşıtı hamle! Biraz önce bir araya geldiler
The Times gazetesi, ABD'nin Yunanistan'a yaptığı ziyarete ilişkin dikkat çeken bir detayı paylaştı. Gazete, ziyarette Türkiye'deki İncirlik Üssü'nün Girit'e taşıma fikrinin masaya yatırılacağını söyledi.
The Times gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin İncirlik Üssü’nü Türkiye’den taşımaya niyetLi olduğunu yazdı.
Gazetenin Atina muhabiri Anthee Carassava tarafından yapılan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Yunanistan ziyaretinde İncirlik Üssü’nün Girit Adası’na taşınması üzerine görüşmeler yapacağını söyledi.
Haberde, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal ifadelere de yer verildi.
Carassava, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın Batı karşıtı söylemlerinin ardından Rus hava savunma sistemlerini alması sonrası ABD’nin sabrı azaldı’ dedi.
Haberde, ABD’nin Suriye ve Irak’ta DAEŞ’e yönelik hava saldırılarını İncirlik Üssü’nden yaptığı kaydedildi.
Seçim kozu olarak kullanılabilir
Gazete, ABD’nin Girit’teki Souda Körfezi’ni iyi bir alternatif olarak gördüğünü belirtti.
Öğle saatlerinde başlayan görüşmelerde bir kararın çıkması yüksek ölçüde beklenmezken İncirlik'in ABD'de yaklaşan seçimler için koz olarak kullanabileceği de iddialar arasında yer alıyor.