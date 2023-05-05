ABD’den Türkiye ile ilgili alçak plan! Harekete geçtiler

“ABD, Irak’ta Talabani Suriye’de PKK/YPG eliyle bölünme planını ilerletti. Türkiye’de ise silahlı gücü kalmayan PKK üzerinden değil siyasi ayağı HDP-YSP üzerinden Kılıçdaroğlu ile geliştirilen işbirliği ile bölünmenin zeminini hazırlıyor” uyarısında bulunan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “Nitekim, PKK/HDP-YSP’lilerin yeni bir ‘çözüm-açılım’ sürecinden söz etmeleri bundan kaynaklanıyor” dedi.

Şener, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"Geldiğimiz nokta şudur: ABD, Irak’ta Talabani Suriye’de PKK/YPG eliyle bölünme planını ilerletti. Türkiye’de ise silahlı gücü kalmayan PKK üzerinden değil siyasi ayağı HDP-YSP üzerinden Kılıçdaroğlu ile geliştirilen işbirliği ile bölünmenin zeminini hazırlıyor.

Nitekim, PKK/HDP-YSP’lilerin yeni bir “çözüm-açılım” sürecinden söz etmeleri bundan kaynaklanıyor. Bunun için de ABD ve AB ülkeleri başta uluslararası güçleri Türk devleti üzerinde baskı oluşturması ve PKK elebaşı Öcalan’la görüşme yolları açılması ile yeniden demokratik özerlik stratejisinin kabulü sağlanması bekleniyor.

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“Kemal Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor, Kürt sorununa demokratik çözüm gelecek” diyen PKK/HDP’li Mithat Sancar’ın, cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi TBMM’deki milletvekili sayısı ile anahtar olacaklarını belirtirken, “Bizsiz bir meclis iki tarafta çoğunluğu sağlayamamalı. Biz bu gücümüzü çözüm yönünde kullanacağız” demesi de bundan. Kılıçdaroğlu’nun söz verdiği gibi yasa ve anayasa değişiklikleriyle TBMM’yi bölünme için kullanacaklar."