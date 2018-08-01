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ABD'den Türkiye ile gerilimi yükseltecek hamle!

ABD'nin Türkiye'de ekonomik yaptırım uygulayacağı kişilerin ve kurumların listesini hazırladığı bildirildi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:00
ABD'den Türkiye ile gerilimi yükseltecek hamle!

ABD’nin Türkiye’ye olası yaptırımların uygulanması halinde söz konusu yaptırımların kapsamına alınacak şirket ve kişilerin listesini hazırladığı öğrenildi. Bloomberg sitesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD hükümeti, Türkiye’de bazı ABD vatandaşlarının ve diplomatik misyon görevlilerinin hapsedilmesine karşılık olarak Türk şirketler ve kişilerden oluşan ekonomik yaptırımlar listesi hazırladı.

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM LİSTESİ: RUS MODELİ

ABD’nin Türkiye’ye hazırladığı yaptırım listesinin, Rus şirketlere ve işadamlarına yönelik hazırlanmış olan yaptırım listesini model aldığı kaydedildi. Bloomberg'in haberinde, ABD'nin Türkiye'deki bazı kişilere ve kurumlara 2016 tarihli Küresel Magnitsky Yasası kapsamında yaptırım uygulayacağı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:00
  1. ABD
  2. Türkiye

YORUM YAZ

  • cemaleddincemaleddin59 dk önce
    Bunlar kim oluyormush, it`siz boklukta ötmeye alishmish lar. H.S. Kim Allah tarafindan cezalandildiysa o toplumu/ milleti Türklere musallat eder,Türkler onun haddini/cezasini verir. Herhalde bu it....lerin son kullanma tarihi / Raf ömrü bitmek üzere.Bir Ayasofyayi acabilsek, manen cooook sheyleri halledecegiz. Maneviyat küskün.
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