ABD'den Türkiye için F-35'lerle ilgili yeni açıklama

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini alması sebebiyle ortağı olduğu F-35 programından çıkarmıştı.

Washington cephesi, S-400'lerin F-35'lerle uyumlu olmadığını iddia ederek, Türkiye'nin bu sistemlere sahip olmaması gerektiğini söylerken, Ankara ise, S-400'lerden geri adım atmayacağını belirterek, "bu durum ile alakalı bir çalışma grubu kuralım" teklifini götürdü.

Ancak ABD yönetimi, bu çağrıya olumlu cevap vermedi.

Her iki ülke de bu kriz ile alakalı açıklamalar yapıyor ve aynı pozisyonlarını koruyor.

Devam eden diplomatik görüşmeler de bu sorunun aşılmasına fayda sağlamadı.

"Uyarıyoruz ama günün sonunda onlar NATO müttefikimiz"

ABD Kongresinin Silahlı Hizmetler Komitesinde Temsilciler Meclisi Üyesi Vicky Hartzler'in sorularını yanıtlayan Laura Cooper, konu ile alakalı yeni açıklamalarda bulundu.

Komitede "Joe Biden yönetiminin bu konudaki duruşu nedir?" sorusuna cevap veren ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Avrasya'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Laura Cooper, S-400'lerin F-35'lerle uyumlu olmadığını söyleyerek, "Türkiye'yi S-400'lerden kurtulması konusunda uyarıyoruz. Ancak günün sonunda Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve katkılarına değer veriyoruz. Hala onlarla çalışıyoruz" dedi.

ABD Avrupa Komutanlığı'nın (EUCOM) başındaki general Tod Daniel Wolters da aynı komitede konuştu. Temsilciler Meclisi Üyesi Matt Gaetz'ın sorusuna cevap veren komutan, "Amerikan ve Türk orduları arasındaki askeri ilişki hala çok güçlü" ifadelerini kullandı.