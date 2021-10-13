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Dünya ABD'den Türkiye çıkışı: Saldırıları kınıyoruz
Dünya

ABD'den Türkiye çıkışı: Saldırıları kınıyoruz

Türkiye sınırındaki teröristlere askeri teçhizat yardımı yapan ABD, kendi beslediği teröristlerin Türkiye'ye yaptığı saldırıları kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz." dedi. Price aynı zamanda Türkiye'nin F-16 almak istediği iddialarına ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 07:38:00 - 2021-10-13 07:40:12
ABD'den Türkiye çıkışı: Saldırıları kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde terör örgütü YPG/PKK tarafından Türkiye'ye yönelik saldırıları değerlendirdi.

Teröristlerin adını anmadı

Price, YPG/PKK'nın adını zikretmeden "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'li sözcü, "Ateşkes bölgelerine tüm tarafların riayet etmesi, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve siyasi çözüm için çalışılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Price, "Türkiye bizim önemli bir NATO müttefikimiz ve terörle mücadeleden Suriye'de çatışmanın sona erdirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımız var. Suriye politikası konusunda Ankara ile yakın istişare halinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

F-16 açıklaması

Öte yandan Price, F-16'larla ilgili bir soru üzerine, savunma alanındaki satışlarla ilgili Kongreye bildirim yapılana kadar herhangi bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi.

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