ABD'den Türkiye bir S-400 tehdidi daha! 'İkisini birden alamazsınız'
Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sistemleri dolayısıyla Türkiye'ye tehditler savuran ABD'den bir tehdit daha geldi. Ülkenin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, S-400 ve F-35'lerin aynı anda alınamayacağını belirterek "Bir seçim yapmalısınız. Ya birini ya diğerini alabilirsiniz, ancak ikisini birden alamazsınız." dedi.05 Haziran 2019 Çarşamba 13:48
NATO Elçisi Kay Bailey Hutchison CNBC televizyonuna demecinde, Rusya'yı "NATO'yu bölmenin ve güçsüzleştirmenin yollarını bulmaya çalışmakla" suçladı. Türkiye'nin S-400 satın almasının da Rusya'nın "bu planlarının gerçekleşmesine yardımcı olacağını" öne sürdü.
ABD'li Hutchison "bir Rus hava savunma sisteminin F-35 jetleriyle aynı askeri denetim mekanizması içerisinde yer almasının kabul edilemez" olduğunu söyledi ve Türk yetkililere hitaben şunları dile getirdi: "Bir seçim yapmalısınız. Ya birini ya diğerini alabilirsiniz, ancak ikisini birden alamazsınız."
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