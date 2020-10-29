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Dünya ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...
Dünya

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye yaptırımları 'kesin olarak düşündüklerini' söyledi. Cooper, ayrıca ABD'nin Türkiye ile bir kopuştan kaçınmaya çalıştığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 01:03:00 - 2020-10-29 01:04:43
ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin olarak yaptırımları 'kesin olarak düşündüklerini' söyledi.

Cooper, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini test etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin bu konudaki tavrının 'provokatif' olduğunu ileri süren Cooper, "Yaptırımlar kesinlikle düşünülüyor" diye konuştu.

Cooper, ABD'nin Türkiye'yi sözde 'geçilmemesi gereken kırmızı çizginin S-400'ün aktif edilmesi olduğu' konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyorlar

"S-400'ü test etmenin kesinlikle kabul edilemez olduğunu çok net bir şekilde belirttik" diyen Cooper, Ankara'yı buna karşı ikna etme çabalarının devam ettiğini ifade etti.

Cooper, ayrıca ABD'nin Türkiye ile bir kopuştan kaçınmaya çalıştığını vurguladı.

Cooper, Türkiye'nin batı kampında kalması için mümkün olan her şeyi yaptıklarını söyleyerek, "Türkiye'yi dışlamak, Rusya dışında kimsenin yararına olmaz" dedi.

Erdoğan: Size soracak değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop'ta test edilen S400'lerle ilgili açıklama yapmış, "Sinop'taki testlerin yapıldığı doğrudur. Test yapmayı kalkıp da ABD'ye soracak değiliz. Burada Rusya'ya ait silah olması, demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza aynı şekilde devam ediyoruz" demişti.

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