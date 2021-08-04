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Dünya ABD'den Türkiye açıklaması: Kimseyi Türkiye'ye yönlendirmedik
Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması: Kimseyi Türkiye'ye yönlendirmedik

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afgan mültecileri Türkiye dahil hiçbir ülkeye yönlendirmediklerini belirterek, açıklamalarının neden olduğu endişeden "üzüntü duyduklarını" belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 23:25:00 -
ABD'den Türkiye açıklaması: Kimseyi Türkiye'ye yönlendirmedik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, ABD'nin Afgan mülteci programını genişletmesi ve 3. ülke açıklamasına, Türkiye'nin tepkisinin sorulması üzerine, "Koruma arayan bireyleri belirli güvenli bölgelere yönlendirmenin veya teşvik etmenin, ABD hükümetinin politikası olmadığını belirtmek istiyorum. Kimseyi, Türkiye dahil belirli bir ülkeye yönlendirmedik. Afganların Türkiye'ye seyahat etme olasılığına ilişkin açıklamaların neden olduğu endişeden üzüntü duyuyoruz." dedi.

Ned Price, Suriye, Irak, Afganistan, İran ve başka ülkelerden gelen 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye müteşekkir olduklarını vurguladı.

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Yorumlar

yalan 100yildanbuyana GELMIYELER BIRDENTURIYENIN YOLUNUMU BULDU

yalan
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Tolga Aydoğdu

çok şerefsizsíniz abd
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