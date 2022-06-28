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Dünya ABD'den Türkiye açıklaması: Biden dört gözle bekliyor
Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması: Biden dört gözle bekliyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 14:11:00 -
ABD'den Türkiye açıklaması: Biden dört gözle bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesinde Erdoğan'ı görmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmede ayrıca Madrid'de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde zirve gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Biden'ın görüşmede, İspanya'nın başkenti Madrid'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Transatlantik güvenliği açısında sonuçlarının, ittifaka yönelik terörizm gibi diğer tehditlerin ve ittifakın toplu savunma kabiliyeti ile güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik tarihi kararların alınacağı NATO Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dört gözle beklediğini ifade ettiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

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Yorumlar

Kadir

Biden daha çok beklemeli maksadi natoda bizim dusmanlarimiz cogaltilsin ve bize ihtiyac duyulmasin .İsvecli finlandiyali bize dusman nato yerine simdiki natoyu dusman olarak yeglerim her turlu zorluklar goze alinmali hayir denmeli kesinlikle girilmemelidir

Turan

CNN son dakika: Türkiye Cumhurbaşkanı programındaki yoğunluğu nedeniyle Bidon ile görüşmeyi ileri bir tarihe erteledi...
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