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Dünya ABD'den Türkiye açıklaması
Dünya

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Çavuşoğlu ile görüştüm fikir birliğine varacağımıza inanıyorum' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 16:57:00 -
ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine ilişkin konuştu.

Blinken, 'Çavuşoğlu ile görüştüm fikir birliğine varacağımıza inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Blinken, NATO dışişleri bakanlarının Berlin'de bir araya gelmesinden sonra gazetecilere verdiği demeçte, 'ABD, ittifaka resmen başvurmayı seçerlerse İsveç veya Finlandiya'nın NATO uygulamasını güçlü bir şekilde destekleyecektir.' dedi.

 

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