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Dünya ABD'den Türk yargısına müdahale: Endişeyle not ediyoruz
Dünya

ABD'den Türk yargısına müdahale: Endişeyle not ediyoruz

ABD, bir kez daha Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi. Ayrıca Dr. Henri Barkey'in de davada adının geçmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 02:52:00 -
ABD'den Türk yargısına müdahale: Endişeyle not ediyoruz

Türk yargısına müdahale etmekten kaçınmayan ABD, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

ABD bir kez daha Türkiye'yi Osman Kavala'yı gözaltından derhal serbest bırakmaya çağırıyor. Kavala aleyhindeki aldatıcı suçlamalar, devam eden tutukluluğu ve aleyhindeki davaların birleştirilmesi de dahil olmak üzere yargılamasının sonuçlanmasında devam eden gecikmeler, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye saygıyı baltalamaktadır. Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymaya ve iç hukuk ve uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak davaya adil, şeffaf ve süratli bir çözüm getirmeye çağırıyoruz.

Ayrıca ABD vatandaşı Dr. Henri Barkey'in bu haksız mahkeme işlemlerine dahil edilmesini endişeyle not ediyoruz. Dr. Barkey'e yöneltilen suçlamaların asılsız olduğuna inanıyor ve Türkiye'yi davasını adil, şeffaf ve hızlı bir şekilde çözmeye çağırıyoruz.

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