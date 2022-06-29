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Dünya ABD'den Türk F-16'larını modernize mesajı
Dünya

ABD'den Türk F-16'larını modernize mesajı

ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, Washington yönetimin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planlarını desteklediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 16:21:00 -
ABD'den Türk F-16'larını modernize mesajı

Wallender, Beyaz Saray Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ile bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yeni F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebini değerlendiren Wallender, "ABD, Türkiye'nin F-16 filosu için modernizasyon planlarını tamamen destekliyor." dedi.

Wallender, Türkiye'nin güvenliğinin NATO'nun güvenliği demek olduğunu belirterek, "Bu planlar şu anda çalışılıyor ve sözleşme süreci için üzerinde çalışılması gerekiyor, ancak ABD Türkiye'nin savaş uçağı filosunun modernizasyonunu destekliyor, çünkü bu NATO güvenliğine katkıda bulunuyor. Güçlü Türk savunma kabiliyeti, güçlü bir NATO savunmasına katkıda bulunur." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Kadir

Gavur iyiligimizi mi isteyecek parasını ödemisiz f 35 leri vermedi s 400 lerimiz var diye paramız karşılığında f 16 yi istiyoruz hibe degil,halbuki f16 lar Amerika için hurda uçak çöpünü bile bize. Vermiyor neden onun çöplerini biz kullanıp güçlendiriz paramız karşılığında çöpünü vermiyor güya aynı taraftayiz dostuz yalan onlar bizi aynı tarafta kabul,etmiyor bizi kendilerine karşı görüyor o larin dusmaniyiz onla4 bizi karşılarına almışlar Allah bize anlamak ve gereğini yapabilmek nasip,etsin gereğini yapabilecekleri başımızda tutsun başımıza getirsin

Kocasolak

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