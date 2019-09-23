ABD'den tüm ülkelere 'Uygur Türkleri' için şaşırtan çağrı!
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tüm ülkelere, Çin'in Doğu Türkistan'daki baskı politikasına karşı durma çağrısı yaptı.23 Eylül 2019 Pazartesi 01:54
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, New York'ta Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıda, terörle mücadelede birlikte çalışmayı devam ettirmeleri gerektiğini belirtti.
"Terörle mücadele değil, Çin'in İslam'ı ülkeden silme girişimi"
Tüm ülkelere, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına karşı durma çağrısı yapan Pompeo, "Terörizm konusunda, Çin'in Sincan'daki baskı kampanyasının terörizmle ilgili olmadığını söylemekte yarar var. Bu, Çin'in kendi vatandaşlarının Müslümanlık inancını ve kültürünü silme girişimiyle ilgili." değerlendirmesinde bulundu.
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