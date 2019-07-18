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ABD'den Trump'a Türkiye uyarısı: İşler arap saçına döndü ama...

The Washington Post, ABD'nin Türkiye'ye yönelik almış olduğu F-35 kararıyla ilgili olarak Trump'a uyarıda bulundu. Gazetede, "İşler arap saçına döndü ama çok daha büyük bir krizden kaçınılmalı" ifadelerine yer verildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:56
ABD'den Trump'a Türkiye uyarısı: İşler arap saçına döndü ama...

Türkiye'nin S-400 sistemlerini alması ve ABD'nin F-35 kararı ile ilgili bir haber yayınlayan The Washington Post, Türkiye - ABD iş birliğinin hayati olduğuna dikkat çekerek daha büyük bir krizden kaçınılması geçtiğini yazdı.

Amerika'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Washington Post gazetesi, Trump yönetimini uyaran bir haber yayımladı. "Amerika, Türkiye ile ilişkilerinde kritik bir sınavla karşı karşıya" adlı haberde, F-35 jetlerinin dünyada gelişmiş en iyi savaş uçağı olduğu belirtilirken, Rusların bu sebeple F-35'in verilerini toplama konusunda heyecan duyacaklarından emin olduğu aktarıldı.

"Trump Türkiye ile daha büyük bir kırılmadan kaçmalı"

Haber şu cümlelerle son buluyor:

"Açık bir şekilde, Türkiye F-35 ve S-400'e aynı anda sahip olamaz, sayın Erdoğan bunu kabul etmeli. Eğer Erdoğan S-400 konusunda ısrarcı davranırsa, F-35'i kaybedecek. Ama sayın Trump Türkiye'yle daha büyük bir kırılmadan kaçınmalı. Daha ciddi bir kriz, Erdoğan'ın Putin'le daha fazla yakınlaşmasına neden olabilir ki bu Putin'in kesinlikle isteyeceği bir şey. Türkiye'nin Suriye ve Irak'a sınırı var ve bölgede ABD ile iş birliği hayati boyutta. Ayrıca Türkiye NATO altyapısı ve ABD nükleer silahlarını barındırıyor. İşler arap saçına döndü ama çok daha büyük bir krizden kaçınılmalı."

 

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:56
  1. ABD
  2. Trump

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