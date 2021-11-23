  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD’den teröristlere yaptırım kararı! Tabii ki PKK'lı değiller
Gündem

ABD’den teröristlere yaptırım kararı! Tabii ki PKK'lı değiller

PKK'lı teröristlere ve destekçilerine yaptırım uygulamayı bırakın, açıktan destek veren ABD, bir başka terör örgütü olan DEAŞ'ın üç yetkilisine ve DEAŞ'a finansal destek sağlamakla suçlanan bir diğer isme yaptırım kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 12:27:00 - 2021-11-23 12:32:14
ABD’den teröristlere yaptırım kararı! Tabii ki PKK'lı değiller

 

 

 

Bütün dünyada "Senin teröristin kötü, benim teröristim iyi" mantığıyla hareket eden ABD, dün DEAŞ'ın Afganistan uzantısı DEAŞ-Horasan’ın üç yetkilisine ve terör örgütüne finansal destek sağlamakla suçlanan bir diğer isme yaptırım kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı grubun “emiri” Sanaullah Haferi, sözcüsü Sultan Aziz Azam ve Kabil bölge yetkilisi Maulaw Recep’e yaptırım kararı alındığını duyurdu. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye merkezli yasa dışı para aktarma ağı ile DEAŞ-Horasan’a para sağlamakla suçlanan İsmetullah Halozai’ye de yaptırım kararı aldı. Halozai’yi “örgütün kasası” olarak tanımlayan ABD, Türkiye merkezli para hareketleriyle suçladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Halozai hakkında, “Türkiye’de kurulu alternatif havale düzeniyle DEAŞ-H’ye son iki yıldır para aktarımını organize etti” yorumu yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Direktörü Andrea Gacki, “Bugünkü kararlarımız ABD’nin DEAŞ-K’nın ve üyelerinin uluslararası finans sistemini sömürerek Afganistan ve diğer bölgelerdeki terör hareketlerini desteklemesine karşı duruşumuzu gösteriyor” dedi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslüme'nin dedesi tutuklandı
Gündem

Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Gündem

"Herkes riskli bulurken Türkiye buraya geldi!"

Hear Women adlı sivil toplum örgütünün CEO'su Deqa Salad, diğer ülkelerin yatırım için riskli bulduğu Somali'ye Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Re..
Dolar, Euro ve altından yeni rekor!
Ekonomi

Dolar, Euro ve altından yeni rekor!

Dolar/TL salı günü yüzde 5'ten fazla yükselişle 12,06'a çıkarak rekor kırarken Euro/TL yüzde 5'ten fazla yükselişle 13,50'nin üzerine tırman..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay