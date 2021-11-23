ABD’den teröristlere yaptırım kararı! Tabii ki PKK'lı değiller

Bütün dünyada "Senin teröristin kötü, benim teröristim iyi" mantığıyla hareket eden ABD, dün DEAŞ'ın Afganistan uzantısı DEAŞ-Horasan’ın üç yetkilisine ve terör örgütüne finansal destek sağlamakla suçlanan bir diğer isme yaptırım kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı grubun “emiri” Sanaullah Haferi, sözcüsü Sultan Aziz Azam ve Kabil bölge yetkilisi Maulaw Recep’e yaptırım kararı alındığını duyurdu. Açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye merkezli yasa dışı para aktarma ağı ile DEAŞ-Horasan’a para sağlamakla suçlanan İsmetullah Halozai’ye de yaptırım kararı aldı. Halozai’yi “örgütün kasası” olarak tanımlayan ABD, Türkiye merkezli para hareketleriyle suçladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Halozai hakkında, “Türkiye’de kurulu alternatif havale düzeniyle DEAŞ-H’ye son iki yıldır para aktarımını organize etti” yorumu yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Direktörü Andrea Gacki, “Bugünkü kararlarımız ABD’nin DEAŞ-K’nın ve üyelerinin uluslararası finans sistemini sömürerek Afganistan ve diğer bölgelerdeki terör hareketlerini desteklemesine karşı duruşumuzu gösteriyor” dedi.