ABD'den tepki çeken adım! Türkiye'ye yaptırım kararı aldılar

Azılı Türkiye düşmanı olan ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminden ilk adım geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Ticaret Bakanlığı, sübvansiyonlardan faydalandıkları ve dampinge başvurduklarını iddia ettiği ve aralarında Türkiye'nin de olduğu 18 ülkedeki alüminyum levha ihracatçılarına vergi uygulamaya hazırlanıyor.

Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) 15 Nisan'dan önce onaylaması gereken karar, eski Başkan Donald Trump yönetimine Amerikan aluminyum şirketlerinin yaptığı şikayetin ardından açılan soruşturmanın sonucunda alındı.

Aralarında Arconic ve Aleris Rolled Products gibi devlerin de bulunduğu bu şirketler düşük fiyatlı ithalattan zarar gördüklerini ileri sürüyordu.

Başkan Joe Biden yönetimi, özellikle Almanya'dan yapılan ithalatın yaklaşık yüzde 40 ila 242'lik damping önlemlerinden faydalandığını tahmin ediyor.

Geçen ekimde Trump yönetimi, soruşturmayla bağlantılı olarak ön tarifeler getirilmeye başlandığını açıklamıştı.

Anti damping vergilerinden etkilenecek ülkeler arasında Türkiye de var

Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun soruşturmanın sonucunu onaylaması durumunda Türkiye, Yunanistan, Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Endonezya, Umman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, İspanya ve Tayvan'a karşı anti damping tedbirleri veya telafi edici vergiler yürürlüğe sokulacak.

Kaynak: Euronews