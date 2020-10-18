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Dünya ABD'den tehdit: Hazırız
Dünya

ABD'den tehdit: Hazırız

İran'ın, Birleşmiş Milletlerin (BM) kendisine yönelik silah ambargosunun kaldırıldığını duyurması üzerine, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yazılı bir açıklamada bulunarak ABD'nin İran ile silah ticaretine giren kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulamaya hazır olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 20:39:00 -
ABD'den tehdit: Hazırız

İran'ın, Birleşmiş Milletlerin (BM) kendisine dönük silah ambargosunun kaldırıldığını duyurması üzerine, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yazılı bir açıklamada bulundu.

Pompeo, 19 Eylül tarihinde attıkları adım ile İran'a yönelik silah ambargosu da dahil bütün BM yaptırımlarını yeniden getirdiklerini bildirdi.

İran'a belirli konvansiyonel silahların ihracatı ya da bu ülkeden silah alınmasının BMGK kararlarının ihlali olacağını savunan Pompeo, "ABD, İran'a yönelik konvansiyonel silah tedariği, satışı ya da transferine katkı bulunan kişi ve kuruluşları yaptırıma çarptırmak için tüm ülke içi yetkilerini kullanmaya hazırdır. Ayrıca, bu silahlara ilişkin teknik eğitim, mali destek ve hizmet ya da herhangi bir şekilde yardım sağlayan kişi ve kurumlara da yaptırım uygulamaya hazırız. Orta Doğu'da barış ve istikrar isteyen ve terörle mücadeleyi destekleyen tüm milletler İran ile tüm silah işlerinden kaçınmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Kayserili

Bu dünyada sizinde ... belleyen biri çıkacak merak etmen
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Mubarek

Yani beraber yapalim ticareti diyorsun gercekte Oyle degil mu?
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