  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD'den Tayvan'ın uluslararası sağlık forumlarına katılmasına destek

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:53:35 -
ABD'den Tayvan'ın uluslararası sağlık forumlarına katılmasına destek

ANKARA (AA) - ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Tayvan'ın uluslararası sağlık forumlarında yer almasını desteklediklerini açıkladı.

Bakan Azar, Tayvan'a yaptığı ziyarette, Çin ile ihtilaflı bölgenin temsilcilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemlerin tartışıldığı Dünya Sağlık Asamblesi toplantısına katılmasının engellenmesini eleştirdi.

Azar, "Tayvan'ın bu konudaki (Kovid-19'la mücadele) başarısının dünya nezdinde takdir edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Edindikleri dersleri ve birinci sınıf uzmanlıklarını uluslararası forumlarda tartışmalarına izin verilmeli." dedi.

Tayvan'a yönelik tavrın yanlışlığını Dünya Sağlık Örgütünde (DSÖ) defaatle dile getirdiğini kaydeden Azar, "Tayvan'ın sağlık gibi önemli konularda dünyaya katkı yapmasını savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tayvan'ın 2019'da Ebola salgını sırasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne hastalıkla mücadele için yapmak istediği 1 milyon dolarlık yardımın geri çevrildiğini hatırlatan Azar, "Tayvan'ı uluslararası iş birliklerinden dışlamanın zararlı ve verimsiz sonuçlarına bizzat tanık oldum. Uluslararası örgütlerde siyasete hiçbir zaman yer olmamalı, özellikle salgın dönemlerinde." değerlendirmesinde bulundu.

Tayvan temsilcilerinin, DSÖ'nün karar organı Dünya Sağlık Asamblesinin 18 Mayıs'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen toplantısına katılması Çin'in müdahalesiyle engellenmişti.

ABD'li Bakan Azar, 3 günlük ziyaret için dün Tayvan'a gelmiş, Tayvan'daki yönetimin lideri Tsai Ing-wen ile görüşmüştü.

Ziyaret, ABD ile Çin arasında 1979 yılında diplomatik ilişkilerin kurulmasından ve Washington'ın tek Çin ilkesini kabul ederek Pekin'deki yönetimi tüm Çin halkının resmi temsilcisi olarak tanımasından bu yana Ada'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olmuştu.

- Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan iç savaşta Mao Zedung liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Komintag) üyeleri Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesi ardından 1971'de yapılan BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsiline karşı çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'da korkunç bilanço: Can kaybı sayısı 15 bin 131'e ulaştı
Dünya

Rusya'da korkunç bilanço: Can kaybı sayısı 15 bin 131'e ulaştı

Dünyada ölümlere neden olan koronavirüs pandemisi Rusya'da da etkili oluyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 945 kişide virüs tespit edildi...
Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!
Gündem

Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, özel görevlerde kullanı..
Hafter'i tutuşturacak hamle! Türkiye bölgenin kilit ülkesinde askeri üs kuruyor
Dünya

Hafter'i tutuşturacak hamle! Türkiye bölgenin kilit ülkesinde askeri üs kuruyor

Afrika’da Sahel bölgesinin kilit ülkesi ve aynı zamanda Libya’nın güneyden komşusu olan Nijer’le anlaşma imzalayan Türkiye, ülkede askeri üs..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı