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ABD'den Taliban açıklaması: Yavaş ama önemli...

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban temsilcileriyle yapılan görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, ''Görüşmeler çok iyi gidiyor, yavaş ve ama önemli kararlarla ilerliyor.'' dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 20:48
ABD'den Taliban açıklaması: Yavaş ama önemli...

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, beşinci kez çıktığı barış turunda Taliban temsilcileriyle Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı görüşmelerin iyi gittiğini belirtti.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, görüşmelere iki gün ara verdiklerini ve tekrar devam edeceklerini söyledi.

Şu ana kadar 4 konu üzerinde görüştüklerini ifade eden Halilzad, bu 4 konunun neler olduğu hakkında bilgi paylaşmadı.

Halilzad, ''Görüşmeler çok iyi gidiyor, yavaş ve ama önemli kararlarla ilerliyor.'' dedi.

Halilzad ayrıca, Taliban ile doğrudan görüşmelere katılmak için Kabil'den ulusal bir heyetin oluşturulması konusunda da çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Taliban ile barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülkede ciddi güvenlik sorunu bulunuyor.

Afganistan hükümeti, geçen yıllarda birçok kez Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.

Hamid Karzai'nin devlet başkanlığı döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosu ve bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri de ertelenmişti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 20:48
  1. ABD
  2. Taliban

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