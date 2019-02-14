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ABD'den Suudi Arabistan'ı şoke eden karar!

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 01:08
ABD'den Suudi Arabistan'ı şoke eden karar!

ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 01:08
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