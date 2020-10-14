ABD'den 'Suudi Arabistan' kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD olarak İran'la mücadele çerçevesinde Suudi Arabistan'a güçlü silah satışları yapmaya kararlı olduklarını belirtti.

Mike Pompeo, ABD-Suudi (Arabistan) Stratejik Diyaloğu açılışı kapsamında Washington'da konuk ettiği Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud ile ortak basın açıklamasında bulundu.

Suudi mevkidaşı ile "İran'ın bölgesel barış ve güvenliğin yanı sıra Amerikan halkına yönelik zararlı faaliyetleri" ile mücadele konusunda kararlılık mesajı veren Pompeo, "ABD olarak, Suudi Arabistan'a kendi vatandaşlarını ve Amerikan iş gücünü korumak adına güçlü silah satışını destekliyoruz." dedi.

Pompeo, geçtiğimiz sene Eylül'de Suudi petrol tesisi Aramco'ya yapılan saldırıları anımsatarak Yemenli Husilerin İran desteği ile benzer saldırılara devam ettiğini ve Riyad'a yönelik desteğin kritik olduğunu söyledi.