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Dünya ABD'den Suudi Arabistan açıklaması
Dünya

ABD'den Suudi Arabistan açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; "Bakan Antony Blinken, Suudi Arabistan'ın savunmasına ABD'nin bağlılığını teyit etti ve İran yanlısı grupların Suudi topraklarına yönelik son saldırılarını şiddetle kınadı." denildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 19:04:00 - 2021-03-22 19:08:19
ABD'den Suudi Arabistan açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüşmesinde Yemen'deki insani krizi ve Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Al Suud arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre iki bakan, Yemen'deki son durumu, devam eden insani krizi ve ülkenin ekonomisindeki sorunları kapsamlı şekilde ele aldı ve çözüm yollarını görüştü.

Blinken, Yemen'deki krizin sona erdirilebilmesi için hem ABD'nin kararalı tutumunu hem de Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çabalarına desteklerinin süreceğini vurguladı.

Açıklamada, "Bakan Blinken, Suudi Arabistan'ın savunmasına ABD'nin bağlılığını teyit etti ve İran yanlısı grupların Suudi topraklarına yönelik son saldırılarını şiddetle kınadı." ifadesine yer verildi ancak Husilerin ismi zikredilmedi.

Blinken ayrıca Suudi Arabistan'ın "insan hakları alanındaki ilerlemesini" sürdürmesinin önemine vurgu yaptı ve ülkedeki sosyal ve ekonomik reformlara olan desteğini dile getirdi.

Joe Biden yönetimi, Suudi Arabistan'a Yemen'deki operasyonlarda sağladığı askeri desteği kestiğini açıklamış ancak Riyad'ın güvenlik endişelerini gidermek için mevcut desteğini sürdüreceğini bildirmişti.

Biden yönetimi ayrıca Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MBS) sorumlu olduğunu ifade eden istihbarat raporunu kamuoyuna duyurmuş ancak MBS'ye herhangi bir yaptırım getirmemişti.

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