  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den sürpriz İran hamlesi!
Dünya

ABD'den sürpriz İran hamlesi!

Joe Biden yönetiminin, nükleer anlaşma müzakereleri için İran ekonomisini rahatlatacak bazı yaptırımları hafifletmeye açık olduğu sinyalini verdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 06:35:00 -
ABD'den sürpriz İran hamlesi!

Wall Street Journal’ın konuya aşina kişilere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin, İran Merkez Bankasına, ulusal petrol ve tanker şirketlerine, çelik, alüminyum da dahil olmak üzere diğer birkaç önemli ekonomik sektöre yönelik terör yaptırımlarını kaldırmaya açık olduğu kaydedildi.

Haberde, üst düzey bir Avrupalı yetkilinin de Washington'un ayrıca tekstil, otomobil, nakliye ve sigorta gibi sektörler için potansiyel yaptırımların hafifletilmesine yeşil ışık yaktığı değerlendirilmesine yer verildi.

İran'ın söz konusu sektörleri ABD ile 2015 yaptığı Nükleer Anlaşma kapsamında tekrar geri kazanmaya çalıştığı, nükleer anlaşmaya geri dönmesi için, ülkeye karşı uygulanan yaklaşık bin 500 yaptırımın sadece 800’ünün hafifletilmesinin yeterli olacağı ifade edildi.

Görüşmelere aşina olanlar, ABD'nin hafifletmeye hazır olduğu yaptırımların sınırlarını daha net bir şekilde ortaya koymasıyla müzakerelerde ilerleme kaydedileceği yorumunu yaparken, ABD’li diplomatların ise süreci gelecek haftalarda zorlu görüşmelerin beklediğini ve kaydedilen ilerlemenin kırılgan olduğu uyarısında bulunduğuna dikkati çekildi.

Biden yönetiminin kaldırmayı düşündüğü yaptırımların çoğu, 2018’de Nükleer Anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından İran'a getirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal'dan Selçuk Tepeli ile ilgili olay itiraf
Medya

Fatih Portakal'dan Selçuk Tepeli ile ilgili olay itiraf

Muhalefetin kanalı FOX TV’de uzun yıllar yalanlar üzerine program yaptıktan sonra sürpriz bir şekilde ayrılan spiker Fatih Portakal, Selçuk ..
FOX TV’nin iğrenç dizisi can çekişiyor! Yasak Elma ile ilgili şoke eden iddia
Medya

FOX TV’nin iğrenç dizisi can çekişiyor! Yasak Elma ile ilgili şoke eden iddia

Rezil ilişkileri ekranlara getiren FOX TV’nin ahlaksız dizisi Yasak Elma ile ilgili çarpıcı iddia ortaya atıldı.
Hadise'ye Reza Zarrab şoku!
Gündem

Hadise'ye Reza Zarrab şoku!

ABD'nin Türkiye'ye karşı operasyonda kullandığı ve şu anda FBI'nın korumasında olan Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay