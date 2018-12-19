ABD'den 'Suriye'den çekiliyoruz' mesajı

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, "Washington Suriye'deki bütün askeri varlıklarını çekmeyi düşünüyor" açıklamasını yaptı.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de kendi kaynaklarına dayandırdığı haberini, "ABD ani bir kararla Kuzey Suriye'deki güçlerini çekmeye hazırlanıyor" diye verdi.

Karar Trump tarafından verildi

WSJ'ye göre ABD'li yetkililer, çekilme planının terör örgütü PKK/YPG'ye bildirilmeye başlandığını da söyledi.

ABD haber kanalı CNN International'da benzer bir haber geçti. CNN ayrıca, bu kararın Trump tarafından verildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta terör örgütü DAEŞ'in ömrünün 30 gün kaldığını açıklamıştı.