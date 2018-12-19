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ABD'den 'Suriye'den çekiliyoruz' mesajı

Beyaz Saray kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD'nin çok kısa zamanda Suriye'den askerlerini çekeceği öğrenildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:35
ABD'den 'Suriye'den çekiliyoruz' mesajı

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, "Washington Suriye'deki bütün askeri varlıklarını çekmeyi düşünüyor" açıklamasını yaptı.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de kendi kaynaklarına dayandırdığı haberini, "ABD ani bir kararla Kuzey Suriye'deki güçlerini çekmeye hazırlanıyor" diye verdi.

Karar Trump tarafından verildi

WSJ'ye göre ABD'li yetkililer, çekilme planının terör örgütü PKK/YPG'ye bildirilmeye başlandığını da söyledi.

ABD haber kanalı CNN International'da benzer bir haber geçti. CNN ayrıca, bu kararın Trump tarafından verildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta terör örgütü DAEŞ'in ömrünün 30 gün kaldığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:35
  1. ABD
  2. Suriye

YORUM YAZ

  • FellahiFellahi48 dk önce
    Biz de yedik
  • ProPro50 dk önce
    Kafir sözünün tam tersini yapar. Bunlar gebermeden bize rahat yok.
  • MilletMillet50 dk önce
    Pyd pkk hdpkk chpkk bir araya gelip yas tutup pensilvanyada ki pis sümüklüyü araya koysunlar. Abd ye koşa koşa gidip ayaklarına kapansınlar. Kk ermeni patriğini aracı koysun ,Merkele yalvarsınlar. Ölmüşlerinin mezarlarına gidip mum yaksınlar. Krismısta dilek tutsunlar. Yılbaşında kırmızı don giyip Akıllarından dilek tutsunlar. Olmadı Selahaddine gidip zerdüşe yalvartsınlar
  • İLKERİLKER54 dk önce
    yalan.kafa karıştırmak için sallıyorlar.biz bildiğimizden şaşmıyalım
  • K.S.Kdz.K.S.Kdz.59 dk önce
    Mevcut Amerikan yönetimi,tutarsız ve dengesiz sözleriyle ve davranışlarıyla sırıtıyor.

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