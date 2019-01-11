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ABD'den 'Suriye' açıklaması! Hareketlenme başlandı...

Pentagon'dan bir yetkili, "Bazı ekipmanları Suriye'den çekmeye başladığımızı teyit ediyorum" dedi

11 Ocak 2019 Cuma 06:33
ABD'den 'Suriye' açıklaması! Hareketlenme başlandı...

ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon),Suriye'deki ekipmanın bazılarının çekilmesine başlandığı belirtildi.

AA muhabirine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Bazı ekipmanları Suriye'den çekmeye başladığımızı teyit ediyorum." dedi.

Söz konusu yetkili, operasyonel kaygılardan dolayı çekilen ekipmanın ne olduğu veya hangi bölgelerden alınıp nakline başlandığına dair detay vermekten kaçındı.

Amerikan CNN televizyonu ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM),çekilme operasyonunda kullanılacak gemi ve uçakları belirlediğini iddia etti.

Çekilme süreci ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık 2018'de aldığı karar sonrasında başlamıştı.

Trump'ın bu kararı Jim Mattis'in Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmesine yol açmıştı.

Mattis, 1 Ocak'ta görevinden ayrılmadan birkaç gün önce ABD ordusuna çekilme sürecinin başlatılması talimatını vermişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 06:01
  1. ABD
  2. Suriye
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