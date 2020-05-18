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Dünya

ABD’den Sudan'a 10 milyar dolar tazminat cezası

ABD Yüksek Mahkemesi, Sudan yönetiminin, 1998'de ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine düzenlenen terör saldırılarının kurbanlarına ve yakınlarına 10 milyar dolardan fazla tazminat ödemesi kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 23:16:00 -
ABD’den Sudan'a 10 milyar dolar tazminat cezası

Yüksek Mahkeme, El-Kaide'nin 1998'de ABD'nin Nairobi ve Darüsselam Büyükelçiliklerine düzenlediği terör saldırısının kurbanlarının Sudan'a açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.

Oy birliği ile alınan karara göre Sudan yönetimi, kurbanlara ve yakınlarına 4,3 milyar doları "cezai tazminat" olmak üzere toplam 10,2 milyar dolar tazminat ödeyecek.

El-Kaide'nin bombalı saldırılarında 224 kişi yaşamını yitirmiş binlerce kişi yaralanmıştı. Olayın ardından, birçok kurban ve yakını ABD'deki eyalet ve federal mahkemelere başvurarak, saldırılardan dolayı Sudan hükümetini suçlamış ve tazminat talep etmişti.

ABD mahkemeleri, daha önce görülen davalarda, söz konusu saldırılarda Sudan'ın terör örgütü El Kaide ve örgüt lideri Usame Bin Ladin'e yardım ettiğine hükmetmişti.

 

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Yorumlar

Hakan

Be .....sizler sizin İrakta suriyede afrikada ortadoğuda onca öldürdüklerinizin sudanda yaptıklarınızın tazminatı ne kadar kim ödeyecek birde onu söylesenize.
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aziz

sadece haydut kaatil amerikanindir "oldurme tekeli"
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