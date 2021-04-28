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Gündem ABD'den sözde soykırım ve S-400 açıklaması
Gündem

ABD'den sözde soykırım ve S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında iyi bir iletişim kurulduğunu belirterek, ABD'nin müttefiklerinin Rus savunma sistemi S-400'ü almaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 21:46:00 -
ABD'den sözde soykırım ve S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Biden ve Erdoğan iyi bir iletişim kurdu. ABD'nin müttefikleri, Rus savunma sistemi S-400'ü almaktan kaçınmalı. Biden'ın soykırım açıklaması sürpriz değil. Rus S-400 hava savunma sistemi ABD'nin güvenliğin tehdit ediyor." açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

Fikret

S400 almakla ne denli önemli olduğu bir kez daha anlamış olduk var olasın reis
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Vatan

Büyük bir tehtit bu amerika saldıracak türkiye 'ye ulan topunuz gelin biz hazırız
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