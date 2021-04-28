ABD'den sözde soykırım ve S-400 açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında iyi bir iletişim kurulduğunu belirterek, ABD'nin müttefiklerinin Rus savunma sistemi S-400'ü almaktan kaçınması gerektiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Biden ve Erdoğan iyi bir iletişim kurdu. ABD'nin müttefikleri, Rus savunma sistemi S-400'ü almaktan kaçınmalı. Biden'ın soykırım açıklaması sürpriz değil. Rus S-400 hava savunma sistemi ABD'nin güvenliğin tehdit ediyor." açıklamasında bulundu.