ABD'den şoke eden Ukrayna kararı
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev'de bulunan büyükelçiliğini tahliye edeceği öne sürüldü.
ABD'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan büyükelçiliğini tahliye edeceği iddia edildi.
CNN'de yer alan habere göre, Kiev Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı ile konuya dair bir görüşme gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen görüşmede büyükelçilikte bulunan ikinci derece önemdeki diplomatların ve diplomat ailelerinin tahliyesi için başvuru yapıldığı kaydedildi.
ABD'li makamların Ukraynalı yetkililere, tahliyelerin haftaya başlayacağını ilettiği de öne sürüldü.
Öte yandan haberde, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin karara tepkisine yer verildi.
İddiaya göre Zelenski, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, bunun dramatik bir adım olduğunu ve ABD'nin aşırı reaksiyon gösterdiğini iletti.
Rusya bir süredir Ukrayna sınırlarına yığınak yapıyor.
Bölgeye 100 binin üzerinde asker gönderildiği tahmin ediliyor.