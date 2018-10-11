ABD'den şok iddia: Brunson serbest bırakılacak

NBC News'in iddiasına göre ABD ile Türkiye rahip Brunson'ın serbest kalması konusunda anlaştı. Beyaz Saray iki yıl aranın ardından Brunson'ın ABD'ye geri dönmesini bekliyor.

"Bazı suçlamalar düşürüldükten sonra serbest bırakılacak"

Haberde "Brunson'un bir sonraki mahkeme duruşmasında kendisine verilen bazı suçlamalar düşürüldükten sonra serbest bırakılması bekleniyor" ifadesine yer verildi.

Anlaşmanın detaylarının henüz netleşmediği de haberde belirtildi.

Brunson'ın duruşması 12 Ekim Cuma günü (yarın) görülecek.

Avukatı ev hapsinin sonlandırılmasını beklediklerini açıklamıştı

ABD'li pastör Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkiline yönelik uygulanan ev hapsinin cuma günü görülecek duruşmada sonlandırılmasını beklediklerini belirtmişti.