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ABD'den şok iddia: Brunson serbest bırakılacak

Amerika Birleşik Devletleri basında yer alan iddialara göre; ABD ile Türkiye, ajan Brunson'un serbest kalması konusunda anlaşma sağladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 21:38
ABD'den şok iddia: Brunson serbest bırakılacak

NBC News'in iddiasına göre ABD ile Türkiye rahip Brunson'ın serbest kalması konusunda anlaştı. Beyaz Saray iki yıl aranın ardından Brunson'ın ABD'ye geri dönmesini bekliyor.

"Bazı suçlamalar düşürüldükten sonra serbest bırakılacak"

Haberde "Brunson'un bir sonraki mahkeme duruşmasında kendisine verilen bazı suçlamalar düşürüldükten sonra serbest bırakılması bekleniyor" ifadesine yer verildi.

Anlaşmanın detaylarının henüz netleşmediği de haberde belirtildi.

Brunson'ın duruşması 12 Ekim Cuma günü (yarın) görülecek.

Avukatı ev hapsinin sonlandırılmasını beklediklerini açıklamıştı

ABD'li pastör Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkiline yönelik uygulanan ev hapsinin cuma günü görülecek duruşmada sonlandırılmasını beklediklerini belirtmişti.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 21:38
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. İsmail Cem Halavurt
  3. Andrew Brunson
  4. Beyaz Saray
  5. Türkiye
  6. Amerika
  7. ABD

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