ABD'den şok eden plan! Beyaz Saray: İran, Rusya’nın İHA fabrikası kurmasına izin verildi!

Beyaz Saray: İran, Rusya’nın İHA fabrikası kurmasına yardım ediyor!

Yeni paylaşılan görüntüler ve istihbarat bilgisi, Tataristan'ın Yelabuga bölgesinde planlanan projenin tasarım aşamasını geçip, inşaat aşamasında olduğunu ortaya koyuyor.

Beyaz Saray, ABD istihbarat kaynaklarına göre İran’ın Rusya’ya başkent Moskova’nın doğusunda insansız hava aracı (İHA) fabrikası inşa etmek için materyal vererek yardımcı olduğunu açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, ABD istihbarat yetkililerinin Moskova’nın birkaç yüz mil doğusundaki, “Alabuga” sanayi bölgesinde inşa edilen İHA fabrikasının gelecek yıla kadar üretime geçeceği görüşünde olduğunu duyurdu.

Beyaz Saray, nisan ayında uydu üzerinden alındığı belirtilen inşa halindeki fabrikanın görüntülerini bugün basınla paylaştı.

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ABD’de Başkan Joe Biden yönetimi, aralık ayında yaptığı açıklamada, Tahran ve Moskova'nın birlikte Ukrayna savaşı için Rusya'da bir İHA montaj hattı kurmayı planladığını duyurmuştu.

Yeni paylaşılan görüntüler ve istihbarat bilgisi, Tataristan'ın Yelabuga bölgesinde planlanan projenin tasarım aşamasını geçip, inşaat aşamasında olduğunu ortaya koyuyor.

İran, geçen yıl içinde yaptığı açıklamalarda Ukrayna savaşı sonrası değil öncesinde Rusya’ya İHA tedarik ettiğini kabul etmişti.

Kirby, aynı basın açıklamasında ABD'li yetkililerin İran'ın Rus ordusuna İran'da üretilen tek yönlü saldırı amaçlı İHA tedarik etmeye devam ettiğini belirlediklerini söyledi.

Buna göre söz konusu İHA'lar Hazar Denizi üzerinden İran'daki Amirabad'dan Rusya'nın Mahaçkale kentine sevk ediliyor.

ABD, Rusya’nın bu silahları Ukrayna savaşında kullandığını düşünüyor.

İran ile işbirliği yapan şirketlere ve hükümetlere yeni uyarılar gelecek

euronews aktardı: Rusya’nın İran’dan yüzlerce tek yol saldırı dronları dışında, yine İHA üretiminde kullanılmak üzere ekipmanlar da aldığını belirten Kirby, "Bu, Ukrayna'ya, İran'ın komşularına ve uluslararası topluma zarar veren tam ölçekli bir savunma ortaklığı. Bunları kamuoyu ile paylaşmak da dahil olmak üzere bu faaliyetleri ifşa etmek ve sekteye uğratmak için elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam ediyoruz ve daha fazlasını yapmaya hazırız.” dedi.

Kirby, ABD yönetiminin, özel şirketlerin ve diğer hükümetlerin İran'ın insansız hava aracı programına istemeden katkıda bulunmalarının önüne geçebilmek için yeni önlemler alınmasını hedefleyen yeni tavsiyelerini açıklayacağını duyurdu.

Son dönemde ABD ile birlikte müttefikleri Avrupa Birliği ve İngiltere Rusya ve İran'a İHA üretimi için gerekli bileşenlerinin akışını kesmek için bir dize kurallar yayınlamıştı.

Beyaz Saray geçen ay Rusya'nın daha önce Tahran'dan satın aldığı yaklaşık 400 İHA’nın çoğunu kullandığını ve şu anda İran'dan ilave saldırı dronu satın almak için hareket geçtiğini duyurmuştu.

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