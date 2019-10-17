0553 313 94 23

ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı

ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG/PKK'lıların sosyal medya paylaşımını "beğendi." Caggins, Türk muhabirin söz konusu "beğeni" hakkındaki sorusu üzerine geri vites yaptı.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:48
ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarındaki uçak düşürüldüğü iddiasını içeren paylaşıma "beğeni" yaptı.

Albay Caggins'in YPG/PKK'ya yakın bir hesapta yer alan görüntüyü paylaşması dikkati çekti.

Geri vites yaptı

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan sözcü Caggins, "Videodaki görüntüyü teyit edemem. Takdir edersiniz ki 'beğeni' yapmak içeriği desteklemek anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü daha sonra söz konusu görüntüye yaptığı "beğeniyi" geri aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:48
  1. koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins
  2. Myles Caggins
  3. PKK
  4. Ypg
  5. YPG/PKK

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar39 dk önce
    aferin yavrum geri vites iyiyi miş. adam olun diyecem ama nerdeeeee.
  • nene hatunnene hatun47 dk önce
    KARA ADAM SENİN IRKDAŞLARINI HALA ABD FAŞİST POLİSLERİ ÖLDÜRÜYOR İNSAN YERİNE KOYMUYOR ABD DE KÖPEKLER BİLE SİZDEN KIYMETLİ TÜÜ SENİN SIFATINA...
  • CanerCaner56 dk önce
    Sanki gerı almasan seninde terörıstler gibi yahudı usakligi yaptıgını anlamayacagızAnlayın artık bu israilin sozde vaad edilmiş topraklarına ulasmasına izin vermeyecegizAnlayın hdp, chp ve butun o sozde dusunce derneklerı yada sıvıl toplum saçmalıgı maskesı altındaki seytani akil usakları...gercek son musluman turk bu dunyadan ahirete goçnedensiz de bu emellerınıze ulasamayacaksınız
  • Ali BULUT Ali BULUT 1 sa önce
    Desteklemedigin içeriği begenirmisin lan hayvan herif dalgamı geçiyorsun?
  • Ali karabulutAli karabulut1 sa önce
    Siyonis serefsizdir

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD Başkanı Trump yine alay konusu oldu! İtalya Cumhurbaşkanı şaştı kaldı!
  1. ABD Başkanı Trump yine alay konusu..
  2. Hitler’in tohumlarından Mesut Özil’e..
  3. Hastalık şükür ve sabır ister
  4. Kırklareli'nde korkunç kaza! 17 yaralı
  5. Harekata karşı çıkmıştı!CHP'li..
  6. Selam olsun direnişini sürdüren..
  7. D vitamini eksikliğinizin olduğunu bu..
  8. PKK mı HDP’den, HDP mi PKK’dan çıktı?
  9. Bakan Turhan’dan engelsiz ulaşım mesajı
  10. Konut satış Eylül’de yüzde 15 arttı
  11. Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig..
  12. 89.99 liraya uçma fırsatı
  13. Irak: DEAŞ'lıları burada yargılayacağız
  14. Lonca’dan mezun olan girişimci ekip..
  15. Yılbaşından bu yana 7 bin 263 organ ve..
  16. TÜRKTAY’dan “Yeşil Ekonomi Yolunda..
  17. 'Halkbank'ın yargı süreci hukuki..
  18. Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman..
  19. Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9..
  20. İçişleri Bakanlığı ve HSK 50 personel..
Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu!
Hulusi Akar haberinden sonra yaptığı hareket olay oldu!
Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri Alman basınını zıplattı
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular
Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular