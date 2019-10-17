ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG/PKK'lıların sosyal medya paylaşımını "beğendi." Caggins, Türk muhabirin söz konusu "beğeni" hakkındaki sorusu üzerine geri vites yaptı.17 Ekim 2019 Perşembe 10:48
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarındaki uçak düşürüldüğü iddiasını içeren paylaşıma "beğeni" yaptı.
Albay Caggins'in YPG/PKK'ya yakın bir hesapta yer alan görüntüyü paylaşması dikkati çekti.
Geri vites yaptı
AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan sözcü Caggins, "Videodaki görüntüyü teyit edemem. Takdir edersiniz ki 'beğeni' yapmak içeriği desteklemek anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.
Sözcü daha sonra söz konusu görüntüye yaptığı "beğeniyi" geri aldı.
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