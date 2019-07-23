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ABD'den skandal Türkiye kararı!

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından F-35'e parça üreten Lockheed Martin şirketi, Türkiye'de üretilen parçaların ABD'de üretilmeye başlayacağını açıkladı.

23 Temmuz 2019 Salı 23:41
ABD'den skandal Türkiye kararı!

F-35 savaş uçaklarına parça üreten Lockheed Martin şirketi Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından Türkiye'de üretilen parçaların ABD'de üretilmeye başlayacağını duyurdu.

Şirketin ikinci çeyrek gelirlerinin açıklandığı toplantıda konuşan Lockheed Martin CEO'su Marillyn Hewson'ın Mart 2020 itibarıyla Türkiye'nin üretim zincirinden çıkarılmasının planlandığını duyurdu. Reuters'ın aktardığı gelişmeye göre Türkiye'de F-35'lere parça üreten şirketler Mart 2020'den itibaren bu üretimlerini sonlandırmış olacak.

F-35 programına dahil olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, uçakların kokpit göstergelerinden iniş takımlarına kadar yüzlerce parçayı üretiyordu. ABD, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füzelerini alması nedeniyle Ankara'nın F-35 programına katılımını durdurmuştu. Türkiye ise ABD'den Patriot sistemini almak istediklerini, bu satış gerçekleşmeyince Çin'den hava savunma sistemi almanın planlandığını fakat bu şirket ABD yaptırımları listesine girince Rusya'dan S-400 almak zorunda kaldığını söylüyor ve yaptırımlara karşı çıkıyor.

100 uçak da Ankara'ya satılmayacak.

ABD'nin bu kararı sonucu Türkiye'nin almayı planladığı 100 uçak da Ankara'ya satılmayacak.

Bu konuyla ilgili de bir bilgi veren Hewson, aralarında Polonya'nın da yer aldığı bazı ülkelerin bu uçaklarla ilgilendiğini duyurdu. Reuters'a göre F-35 uçakları Lockheed Martin'in büyümesine en fazla katkı veren ürünü oldu ve cirosunun üçte birini oluşturdu.

Şirket 2019'da 131 F-35 uçağını alıcı ülkelere teslim etmeyi planlıyor. Türkiye'ye teslim edilen iki F-35 uçağı ABD'de tutuluyor. Türk pilotlar ABD'ye giderek F-35'leri kullanmak için eğitim alıyordu ancak bu eğitimlerin de Temmuz sonunda bitirilmesi planlanıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise dün yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 jetlerinin verilmemesi durumunda Türkiye kendi savaş uçağını üretecek teknolojiye kavuşana kadar başka ülkelerden savaş uçağı alabileceğini duyurmuştu.

Türkiye'den alınan parçalar...

F-35'in internet sitesinde Türkiye'de üretilen parçalarla ilgili şu bilgiler veriliyor:

2004 yılından bu yana programa destek veren Alp Havacılık, F-35 uçak gövdesi yapısal parçaları ve asambleleri, iniş takımı bileşenleri ve motor için F135 motoru titanyum entegre kanat rotorları üretiyor.

F-35 Elektro Optik Hedef Sistemi'nin parçası olan gelişmiş optik bileşenler için üretim yaklaşımları geliştiren ve F-35 CNI Aviyonik Elektronik Arabirim Kontrol Cihazı üzerinde Northrop Grumman ile birlikte çalışan ASELSAN ayrıca yakın zamanda tam ölçekli üretim faaliyetlerini başlatacak.

AYESAŞ şu anda iki temel F-35 bileşeni olan füze uzaktan kumanda arabirimi ve panoramik kabin ekranının elektronik kartlarının tek tedarikçisidir.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 23:41
  1. Ankara
  2. Lockheed Martin
  3. Marillyn Hewson
  4. S-400 füzeleri
  5. Patriot
  6. Mevlüt Çavuşoğlu
  7. Alp Havacılık
  8. ASELSAN
  9. Northrop Grumman
  10. AYESAŞ

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