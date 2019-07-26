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ABD'den skandal S-400 açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 sistemlerine ilişkin, "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu." dedi

26 Temmuz 2019 Cuma 08:37
ABD'den skandal S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan Bloomberg kanalına Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alması ve olası yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuya dair değerlendirmelerin devam ettiğini belirten Pompeo, Türkiye'nin teslim almaya başladığı S-400'lerin aktif hale getirilmesini "kabuledilemezbiradım" olarak nitelendirdi.

"Daha fazla yaptırım gelebilir"

AA'nın haberine göre; Pompeo, ilk aşamada Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasını sağladıklarını dile getirerek, "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'ya uzun zamandır S-400 ve F-35'lerin uyumsuz olduğunu anlattıklarını ifade eden Pompeo, "Bu sistemin (S-400) bir kısmını teslim aldılar, Türklerin bunu tekrar gözden geçirmesini istiyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 08:37
  1. Ankara
  2. Mike Pompeo
  3. S-400
  4. F-35

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