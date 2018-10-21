0553 313 94 23

ABD'den skandal Kaşıkçı açıklaması! 'Suudi Arabistan'a yaptırımlar için henüz erken'

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini yorumlayan ABD'li Bakan Steven Mnuchin, Riyad'dan gelen bilgileri iyi bir ilk adım olarak tanımladı ancak "Apaçık bir şekilde yetersiz" dedi. Mnuchin, Suudi Arabistan'a uygulanacak muhtemel yaptırımlara yorum için henüz erken olduğunu savundu.

21 Ekim 2018 Pazar 14:01
ABD'den skandal Kaşıkçı açıklaması! 'Suudi Arabistan'a yaptırımlar için henüz erken'

ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi üzerine Suudi Arabistan'a uygulanacak muhtemel yaptırımlara yorum yapmak için erken olduğunu söyledi.

Mnuchin cinayetle ilgili Suudi Arabistan'dan ABD'ye verilen bilgileri iyi bir ilk adım olarak tanımladı ancak "Apaçık bir şekilde yetersiz" dedi.

Bu hafta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidecek olan Mnuchin, Suudi mevkidaşı ve ayrıca Enerji Bakanı'yla görüşecek.

ABD Ticaret Bakanı, 'Çöldeki Davos' adıyla sunulan Suudi Arabistan'ın yatırım konferansına katılmayacağını bir kez daha yineledi.

İngiltere: Suudilerin açıklaması güvenilmez

İngiliz Bakan Dominic Raab'a BBC televizyonunda açıklamalara inanıp inanmadığı soruldu. Bakan Raab, "Hayır, bence inandırıcı değil. Biz Türkiye'nin soruşturmasını destekliyoruz" dedi.

Fransa: Aydınlatılması gereken alanlar var

Fransa ise, cinayette aydınlatılması gereken bölümlere vurgu yaptı, ikili ilişkilerin soruşturmanın gidişatına göre korunacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donlad Trump, Suudi Arabistan'ın cinayeti kabul etmesi üzerine açıklamayı inandırıcı bulduğunu söylemişti.

Riyad'a karşı yaptırımların uygulanabileceğini belirten Trump, imzalanan 110 milyar dolarlık silah anlaşmasının bunlar arasında yer almasını istemediğini kaydetmişti. ABD lideri, "ABD'deki milyonlarca kişiyi işlerinden etmek yerine başka bir çözüm bulmayı tercih ederim" dedi.

İran'ı sıkıştırmada bölgedeki rakibi Suudi Arabistan'ın öneminden bahseden Trump, "Suudi Arabistan büyük bir müttefik" demişti.

Dünya çapında tepkilerin odağındaki Suudi Arabistan'a destek veren ülkeler ise, beklendiği gibi Orta Doğu'daki müttefikleri oldu. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Bahreyn, Yemen ve Ürdün, Suudilerin ölümü kabul etmesini överek Riyad'ın yanında saf tuttu.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 14:01
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin
  4. Suudi Arabistan
  5. İngiltere
  6. Fransa
  7. Cemal Kaşıkçı
  8. Cemal Kaşıkçı cinayeti
  9. skandal açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İdlib'te bomba yüklü araçla saldırı! Yaralılar var
    1. İdlib'te bomba yüklü araçla saldırı!..
    2. "Erdoğan, makamların dönüştüremediği..
    3. S. Arabistan: Kaşıkçı'nın cesedini..
    4. İran'dan Trump'ın iddialarına yalanlama
    5. ABD'den skandal Kaşıkçı açıklaması!..
    6. 'Denizlerin kırmızı etli balığı'na..
    7. Avustralya'dan Suudi Arabistan'a..
    8. Nükleer silahlar üzerine
    9. "Etnik ayrımcılık yapan karşısında..
    10. Türkiye ve Azerbaycan arasında dev..
    11. Elektrikte yeni dönem! Bunu yapmayan..
    12. Afganistan'da saldırı: Çok sayıda..
    13. İsmail Nacar: Türkiye artık oyuna..
    14. CHP'li Abdullatif Şener, 'ekonomik..
    15. Hainlerin kimlikleri belli oldu!
    16. Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine..
    17. Erdoğan: Üniversitelerdeki utanç..
    18. Bir dedem Fatih’tir, bir dedem..
    19. "Tuzağı bozduk"
    20. Olay iddia! Cemal Kaşıkçı cinayetinde..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?