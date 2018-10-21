ABD'den skandal Kaşıkçı açıklaması! 'Suudi Arabistan'a yaptırımlar için henüz erken'

ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi üzerine Suudi Arabistan'a uygulanacak muhtemel yaptırımlara yorum yapmak için erken olduğunu söyledi.

Mnuchin cinayetle ilgili Suudi Arabistan'dan ABD'ye verilen bilgileri iyi bir ilk adım olarak tanımladı ancak "Apaçık bir şekilde yetersiz" dedi.

Bu hafta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidecek olan Mnuchin, Suudi mevkidaşı ve ayrıca Enerji Bakanı'yla görüşecek.

ABD Ticaret Bakanı, 'Çöldeki Davos' adıyla sunulan Suudi Arabistan'ın yatırım konferansına katılmayacağını bir kez daha yineledi.

İngiltere: Suudilerin açıklaması güvenilmez

İngiliz Bakan Dominic Raab'a BBC televizyonunda açıklamalara inanıp inanmadığı soruldu. Bakan Raab, "Hayır, bence inandırıcı değil. Biz Türkiye'nin soruşturmasını destekliyoruz" dedi.

Fransa: Aydınlatılması gereken alanlar var

Fransa ise, cinayette aydınlatılması gereken bölümlere vurgu yaptı, ikili ilişkilerin soruşturmanın gidişatına göre korunacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donlad Trump, Suudi Arabistan'ın cinayeti kabul etmesi üzerine açıklamayı inandırıcı bulduğunu söylemişti.

Riyad'a karşı yaptırımların uygulanabileceğini belirten Trump, imzalanan 110 milyar dolarlık silah anlaşmasının bunlar arasında yer almasını istemediğini kaydetmişti. ABD lideri, "ABD'deki milyonlarca kişiyi işlerinden etmek yerine başka bir çözüm bulmayı tercih ederim" dedi.

İran'ı sıkıştırmada bölgedeki rakibi Suudi Arabistan'ın öneminden bahseden Trump, "Suudi Arabistan büyük bir müttefik" demişti.

Dünya çapında tepkilerin odağındaki Suudi Arabistan'a destek veren ülkeler ise, beklendiği gibi Orta Doğu'daki müttefikleri oldu. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Bahreyn, Yemen ve Ürdün, Suudilerin ölümü kabul etmesini överek Riyad'ın yanında saf tuttu.