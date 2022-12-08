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Dünya ABD'den sapkınlığa yasal koruma
Dünya

ABD'den sapkınlığa yasal koruma

ABD'de eşcinsel evliliği yasal korumaya alan tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 21:36:00 -
ABD'den sapkınlığa yasal koruma

ABD Temsilciler Meclisi, eşcinsel evliliği yasal korumaya alan tasarıyı oy çokluğu ile kabul etti. Tasarı yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gidecek.

ABD'de kürtaj konusundaki tartışmalar kadar eşçinseller evliliklerin yasal koruma altına alınması da tartışma konusu.

Uzun süredir tartışılan "eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik" yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Biden imzalarsa yasalaşacak

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Senato'da 29 Kasım'da onaylanan "Evliliğe Saygı Yasası" başlıklı düzenlemeyi oyladı.

Tasarı, 169 "hayır" oyuna karşı, 258 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

Söz konusu tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gidecek.

ABD'de halihazırda Yüksek Mahkemenin 2015 tarihli kararı uyarınca eşçinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.

Ancak Yüksek Mahkemenin daha önce kürtajı güvence altına alan kararı iptal etmesinin ardından bu kararı da iptal edebileceği belirtilmiş ve bunun federal bir yasa ile güvence altına alınması gerektiği ifade edilmişti.

Bu konuda Kongre'deki Demokratlar harekete geçmişti.

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