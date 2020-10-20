ABD'den Rusya'yı kızdıracak hamle!

Atlantik Konseyi adlı kuruluşta konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Rusya ve Çin ile büyük güç rekabetine girerken ortak ve müttefikleri ile ilişkilerde yenilik yaptığını söyledi.

Rusya'ya karşı yığınak yapıyorlar

"Rusya'nın saldırganlığına" karşı Avrupa'daki ortaklarla birçok yeni anlaşma ve inisiyatife imza attıklarını anlatan Esper, "Bu iş NATO'nun da ötesine gidiyor. Müttefiklerimizin savunma harcamalarına daha çok yatırım yapmasını ve sorunlar söz konusu olduğunda sevkiyata hazır, kabiliyetli ve istekli olmalarını bekliyoruz.” dedi.

Romanya, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Letonya ve Litvanya ile birçok görüşme ve anlaşma yaptıklarını belirten Esper, "Şu anda (Almanya'da konuşlu) 2. Süvari Alayını, daimi olacak şekilde, bu ülkelerden bazılarına konuşlandırma fırsatı bulduk." dedi.

ABD'nin Avrupa'daki değil, sadece Almanya'daki kuvvetlerini yüzde 25 azaltma kararı aldığını belirten Esper, Almanya'da konuşlu alayın Avrupa'nın daha da doğusuna kaydırılmasının, hem ABD stratejisi açısından hem de NATO ülkeleri tarafından daha mantıklı bir konuşlanma olarak görüldüğünü söyledi.

Esper, 2. Süvari Alayının söz konusu alayın, konuşlu bulunduğu Almanya'dan çekilmesine temmuz ayında karar verildiğini söyledi.

İttifak ve Ortaklıkları Geliştirme Rehberi

Esper, Çin ve Rusya'nın ordularını modernize ettiğini ve bazı ülkeleri yanına çekmeye çalıştığını söyledi.

Esper'den Çin ve Rusya ile rekabet itirafı

ABD'nin savunma ihracatında Çin ve Rusya'nın devlet şirketleri ile rekabet etmekte zorlandığını belirten Esper, "Bizim onlarca yıllık (ihracat) düzenlemelerimiz gereksiz yere silah satışlarımızı sınırlandırarak endüstriyel tabanımız ve ortaklarımız için handikap haline gelmiştir." dedi.

Çin'i askeri olarak çevrelemeye devam

ABD'nin, özellikle Pasifik bölgesine odaklandığını ve oradaki en küçük ülkeyi bile dikkate alarak Çin'in yeni güç projeksiyonlarını sınırlamayı hedeflediğini belirten Esper, ülkesinin Hindistan, Avusturalya ve Endonezya ile kritik iş birliklerine imza attığını belirtti.

İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth Pasifik'e açılıyor

Bu sabah İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile konuştuğunu belirten Esper, İngiltere'nin gelecek yıl Queen Elizabeth uçak gemisini Pasifik bölgesine göndereceğini söyledi.