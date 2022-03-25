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Ekonomi ABD'den Rusya'yı devre dışı bırakacak hamle
Ekonomi

ABD'den Rusya'yı devre dışı bırakacak hamle

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yıl Avrupa'ya ilave göndermeyi planladıklarını duyurduğu 15 milyar metreküplük LNG, Rusya'nın Avrupa'ya bir yılda gönderdiği toplam LNG miktarına denk geliyor. ABD'nin bu hamlesiyle Rusya'yı tamamen devre dışı bırakabileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 15:11:00 -
ABD'den Rusya'yı devre dışı bırakacak hamle

AA muhabirinin Uluslararası Gaz Birliği'nden (IGU) derlediği verilere göre, Rusya geçen yıl Avrupa'ya toplam 155 milyar metreküp doğal gaz gönderdi. Bu gazın 140 milyar metreküpü boru hatlarıyla iletilirken geriye kalan 15 milyar metreküplük kısım LNG olarak ihraç edildi.

Biden bugün yaptığı açıklamada, Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için bu yıl Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB ile anlaştıklarını duyurdu.

15 milyar metreküplük bu anlaşma Rusya'nın geçen yıl Avrupa'ya sattığı LNG miktarının yerini tamamen doldurabilecek bir kapasite olarak hesaplanıyor.

Enerjide Rusya'ya bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa ülkeleri, ABD, Katar gibi alternatif kaynakları değerlendiriyor. Herhangi bir LNG terminali bulunmayan Almanya, geçen ay yaptığı açıklamada 2 yeni terminal inşa edeceğini duyurmuştu.

ABD'nin halihazırda tam kapasiteyle LNG ihraç ettiği biliniyor. ABD'nin Avrupa'ya daha fazla LNG göndermesi için Japonya gibi Asya ülkelerine gönderdiği LNG miktarını azaltması bekleniyor.

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