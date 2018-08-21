ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım! Tüm varlıklarına el konuldu
ABD, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığının bloke edildiğini duyurdu.21 Ağustos 2018 Salı 17:22
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığını bloke etti.
ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar geldi.
ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarla bağlantılı olarak 2 Rusya vatandaşına, 3 Rus şirkete ve 6 Rusya bayraklı gemiyi yaptırım listesine dahil etti. Rusya'nın ABD'de bulunan yüz milyonlarca dolarlık aktif varlığı da bloke edildi.
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