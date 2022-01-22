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Dünya ABD'den Rusya'ya karşı askeri sevkiyat!
Dünya

ABD'den Rusya'ya karşı askeri sevkiyat!

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat yardımı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 17:35:00 -
ABD'den Rusya'ya karşı askeri sevkiyat!

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, silahları taşıyan uçağın Borispol Havalimanına ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, "Ukrayna'nın ön cephedeki savunucuları için gönderdiğimiz bu yardım, ABD'nin Ukrayna'nın egemen meşru müdafaa hakkına olan güçlü bağlılığını göstermektedir." ifadeleri yer aldı.

ABD'nin 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla güvenlik yardımı sağladığı, 2014'ten itibaren bu alanda yapılan yardımların 2,7 milyar doları geçtiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için bu tür yardımları sağlamaya devam edecek, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü Rusya'nın saldırganlığına karşı savunmalarını destekleyecektir."

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