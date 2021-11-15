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Dünya ABD'den Rusya'ya Belarus çağrısı
Dünya

ABD'den Rusya'ya Belarus çağrısı

ABD, Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin Rusya'yı, Belarus üzerindeki nüfuzunu kullanmaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 23:33:00 -
ABD'den Rusya'ya Belarus çağrısı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizini yakından takip ettiklerini belirten Psaki, "Bu konuda Lukaşenko (Belarus Cumhurbaşkanı) rejiminin yaşananlardan sorumlu tutulmasına ilişkin Avrupalı ortaklarımızla yakın temas halindeyiz. Buna yaptırımlar da dahil." ifadesini kullandı.

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yakın zamanda bir telefon görüşmesi beklemediğini kaydederek, "Rusya'yı Belarus üzerindeki etkisini, Lukaşenko rejiminin umutsuz kişileri suistimalini durdurması için kullanmaya çağırıyoruz. Rusya ve Belarus'un ilişkisi ve Rusya'nın bunu yapma gücü konusunda bir şüphemiz yok." değerlendirmesini yaptı.

"Biden, Harris'e güveniyor" mesajı

Amerikan basınında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Biden yönetimi arasında bir gerilim olduğu ve Harris'in kenara itildiğine ilişkin çıkan haberlere de yanıt veren Psaki, "Biden, Başkan Yardımcısı Harris'in görüşlerine güveniyor." dedi.

Harris'in yönetimde önemli misyonları üstlendiğini söyleyen Psaki, Harris'i "cesaretli" ve "kilit ortak" olarak nitelendirdi.

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