ABD'den Rusya bağlantılı 4 yetkiliye yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, 2020 ABD başkanlık seçimlerini etkilemeye kalkıştıkları gerekçesiyle Rusya bağlantılı 4 yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın ABD'de seçim sürecini etkilemek için başkan adaylarını hedef almak da dahil olmak üzere çeşitli yöntemler ve aktörler kullandığı ifade edildi.

Açıklamada, 2020 ABD başkanlık seçimlerini etkilemeye kalkıştıkları gerekçesiyle Rusya bağlantılı 4 yetkilinin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, Rusya yanlısı Ukraynalı milletvekili Andrii Derkach ile Rusya İnternet Araştırmaları Ajansı (IRA) çalışanları Artem Lifshits, Anton Andreyev ve Darya Aslanova'nın yatırım listesine alınan isimler olduğu belirtildi.

Yaptırım listesine alınan isimlerden Derkach'ın Rus istihbarat servisiyle yakın bağlantıları olduğuna işaret edilen açıklamada, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerine zarar vermek amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak müdahaleye dahil olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Andrii Derkach ve diğer Rus ajanları, ABD ve dünyanın başka yerlerindeki seçimleri etkilemeye çalışmak için manipülasyon ve hile yapıyor." ifadesini kullandı.

Mnuchin, ABD'nin Rusya'nın dezenformasyon kampanyalarına karşı koymak ve seçim sistemini korumak için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğinin altını çizdi.