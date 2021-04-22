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Dünya ABD'den Rusya açıklaması: Yakından izliyoruz
Dünya

ABD'den Rusya açıklaması: Yakından izliyoruz

Rusya'nın Ukrayna sınırına sevk ettiği birlikleri çekme kararının ardından açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, durumu yakından izlediklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 23:37:00 -
ABD'den Rusya açıklaması: Yakından izliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın doğusundaki gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Price, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Ukrayna sınırına geçici olarak konuşlandırılan tüm birliklerin 1 Mayıs'a kadar çekileceği açıklamasına dair, 'durumu yakından izlemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Sözcü, "Sözleri durduk. Sanırım şimdi bekleyeceğimiz şey eylem" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayan sınırına geçici olarak sevk edilen birliklerin 1 Mayıs'a kadar çekileceğini ve bu yöndeki planın yarından itibaren oluşturulmaya başlanacağını açıklamıştı.

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