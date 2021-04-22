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Dünya ABD'den Riyad'a kötü haber
Dünya

ABD'den Riyad'a kötü haber

Türkiye'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi nedeniyle ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satmasını sınırlandıran bir yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 05:59:00 -
ABD'den Riyad'a kötü haber

ABD'nin Riyad'a silah satışını kısıtlayan tasarıya onay Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 350 vekil "evet" oyu kullanırken, sadece 71 vekil tasarıya "hayır" dedi.

"2021 Suudi Muhaliflerini Koruma Yasası" başlıklı tasarı, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi üzerine ABD yönetiminin Riyad'a silah satışlarının sınırlandırılmasını öngörüyor.

Tasarı, aynı zamanda, yönetimin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gelişmeler hususunda düzenli olarak Kongre'yi bilgilendirmesini de amaçlıyor.

Tasarının yasalaşması için önce Senato'da da kabul edilmesi ve daha sonra Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD istihbaratı, Kaşıkçı cinayetinden aylar sonra hazırlanan, ancak Donald Trump yönetiminin kamuoyuna açıklanmasına izin vermediği Kaşıkçı raporunu şubat ayında açıklamıştı. Raporda, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın onayıyla Kaşıkçı'nın öldürüldüğü sonucuna ulaşıldığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Biden, şubat ayı başında, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıklamıştı.

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