  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TOGG'un rakibi iflas bayrağını çekmek üzereyken hiç olmayacak şey oldu! 4 dev 'biz alalım' diye bir anda başvuru yaptı

Cihat Yaycı 'çok üzücü' diyerek kötü haberi verdi: Orada Türkiye'ye 550 yıl yetecek doğalgaz var! Sakın yapmayalım sakın

Fransa o ülkeye güven duyuyor: Ortak tank projesi imzalandı!

Türk F-16 pilotundan düşmana korku veren çıkış: Artık kanıma karıştı

Borsa mı altın mı? İslam Memiş'ten sürpriz 'sert satış' uyarısı!

Kayyım için her yolu deniyorlar! Adalet Bakanlığı'ndan DEM'e son uyarı

Alparslan Bayraktar duyurdu! Akıllı enerji dönüşümü için mesaj... Türk dünyasına ve dünyaya çağrı yaptı

İsmailağa'yı ziyaret eden mücahid Haniye böyle karşılandı!

1 Mayıs öncesi... İslam Memiş gram altın için iki rakam verdi

Blinken, Ortadoğu bölgesindeki İsrail protestolarına sahip çıktı
Dünya ABD'den Putin'i kızdıracak hamle! Tam 6 milyar dolar değerinde...
Dünya

ABD'den Putin'i kızdıracak hamle! Tam 6 milyar dolar değerinde...

Yeniakit Publisher
2024-04-26 22:38:00 - 2024-04-26 23:12:19
ABD'den Putin'i kızdıracak hamle! Tam 6 milyar dolar değerinde...

Gazze'de İsrail'in katliamına ortaklık yapan ABD'nin Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya uzun dönemde 6 milyar dolar değerinde yeni bir ek askeri yardım paketi sağlanacağını bildirdi.

Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown ile Pentagon'da basın toplantısı düzenledi.

Video konferans yoluyla katıldığı Ukrayna Savunma İrtibat Grubu toplantısının ardından konuşan Austin, "Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi aracılığıyla Ukrayna'ya ABD endüstrisinden yeni destek sağlamamıza olanak sağlayacak 6 milyar dolarlık ek taahhüdü duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Austin, 6 milyarlık ek güvenlik yardım paketinin Ukrayna'nın Patriot ve NASAMS hava savunma sistemleri için kritik önleyicileri, daha fazla insansız hava aracı sistemi ve destek ekipmanını, önemli miktarda topçu mühimmatını ve havadan karaya mühimmat ile bakım ve idame desteğini içereceği bilgisini paylaştı.

Ukrayna'ya yapılacak söz konusu askeri yardım malzemelerinin ulaştırılmasının ABD’deki üretim endüstrisinin hızına bağlı olduğunu belirten Austin, bu paket ile sadece Ukrayna’nın savunmasına değil ABD’deki endüstrinin kapasitesine de yatırım yaptıklarını vurguladı.

Austin, Ukrayna'ya 61 milyar, İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın da yer aldığı toplam 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onaylayan Kongre'ye ve ABD Başkan'ı Joe Biden'a da teşekkür etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

95 milyar dolarlık dış yardım paketi

Başkan Biden, bu hafta Kongre’nin her iki kanadından geçerek masasına gelen 95 milyar dolarlık dış yardım paketini dün imzalayarak onaylamış, ardından da Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık acil askeri yardım yapılacağını duyurmuştu.

Ukrayna'ya gönderilecek silahların ABD'de üretildiğine ve dolayısıyla Amerikan savunma ve silah sanayisine ciddi katkı sağladığını da belirten Biden, bu yolla hem Rusya karşısında Ukrayna'yı, hem de Amerikalı üreticileri desteklediklerini dile getirmişti.

Söz konusu yardım paketinde, Ukrayna’ya yapılacak yardımların yanı sıra Gazze'de halen devam eden saldırılarında 35 bine yakın Filistinli sivilin öldürülmesinden sorumlu tutulan İsrail’e toplam 26 milyar dolarlık yeni bir destek sağlayacak olması tepkilere neden olmuştu.

Biden'ın imzaladığı 95 milyar dolarlık pakette, 61 milyar dolar Ukrayna'ya askeri destek, 9 milyar doları Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım olacak şekilde 26 milyar dolar İsrail'e askeri destek, 8,1 milyar dolar da Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) destek amacıyla tahsis ediliyor.

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği mühimmat ve silahlar belli oldu!
ABD'nin Ukrayna'ya vereceği mühimmat ve silahlar belli oldu!

Dünya

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği mühimmat ve silahlar belli oldu!

Pentagon itiraf etti: Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle Kırım'a saldıracak... Şaşırtan çıkış
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle Kırım'a saldıracak... Şaşırtan çıkış

Dünya

Pentagon itiraf etti: Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle Kırım'a saldıracak... Şaşırtan çıkış

Blinken'den Çin'e Ukrayna uyarısı! Destek vermeyin
Blinken'den Çin'e Ukrayna uyarısı! Destek vermeyin

Dünya

Blinken'den Çin'e Ukrayna uyarısı! Destek vermeyin

F-16 savaş uçakları hakkında son gelişme: Belçika, Ukrayna'ya gönderecek!
F-16 savaş uçakları hakkında son gelişme: Belçika, Ukrayna'ya gönderecek!

Dünya

F-16 savaş uçakları hakkında son gelişme: Belçika, Ukrayna'ya gönderecek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23